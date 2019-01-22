Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Оля Полякова похвасталась упругими ягодицами

Комментариев: 1
Украинская певица Оля Полякова показала горячее фото из Таиланда.
Оля Полякова похвасталась упругими ягодицами
Оля Полякова похвасталась упругими ягодицами
Вова Бугаенко

Популярная исполнительница Оля Полякова, которая недавно отпраздновала свое 35-летие, поделилась с поклонниками горячей фотографией из Таиланда.

Читай также: Когда Оля Полякова выпустит новый альбом: названа дата

Снимок артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Черный цельный купальник с открытой спиной выгодно подчеркивает упругие ягодицы Оли Поляковой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я дома! Соскучилась! А вы?)

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

В Таиланд Оля Полякова отправилась на новогодние каникулы вместе со своей семьей и семьей своего продюсера Михаила Ясинского. Как они проводили там время, смотрите здесь и здесь. Артистка уже вернулась в Киев.

Напомним, ранее солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала стройную фигуру в купальнике. Как выглядит артистка, смотрите здесь.

Поделись:
Теги: Оля Полякова, фото в купальнике
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Баба Маня  (аноним)  23.01.2019, 12:28
Оценка:  0
Баба Маня
А как она сегодня покакала,не напишите?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь