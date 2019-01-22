Оля Полякова похвасталась упругими ягодицами

Украинская певица Оля Полякова показала горячее фото из Таиланда.

Популярная исполнительница Оля Полякова, которая недавно отпраздновала свое 35-летие, поделилась с поклонниками горячей фотографией из Таиланда.

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Снимок артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Черный цельный купальник с открытой спиной выгодно подчеркивает упругие ягодицы Оли Поляковой.

В Таиланд Оля Полякова отправилась на новогодние каникулы вместе со своей семьей и семьей своего продюсера Михаила Ясинского. Как они проводили там время, смотрите здесь и здесь. Артистка уже вернулась в Киев.

Напомним, ранее солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала стройную фигуру в купальнике. Как выглядит артистка, смотрите здесь.