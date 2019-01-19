Слава Каминская показала стройную фигуру в купальнике

Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала, как отдыхает в Киеве.

Солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская, в отличие от других отечественных звезд, не летала на новогодние каникулы в теплые края.

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Но фотографию в цельном красном купальнике в своем Instagram-аккаунте певица все же разместила. Снимок был сделан в Киеве, в элитном семейном спортивном центре. Кадр Слава подписала так:

И я там была.

Поклонники Славы Каминской бурно отреагировали на свежий снимок исполнительницы. Они отметили, что купальник ей очень идет и пришли в восторг от стройной фигуры солистки "НеАнгелов":

Вам очень идет этот купальник; Стройняха; Красивая; Прям как спасательница Малибу.

Напомним, ранее певица и актриса Даша Астафьева порадовала поклонников пышной грудью. Пикантный кадр смотрите здесь.