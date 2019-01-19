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Слава Каминская показала стройную фигуру в купальнике

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Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала, как отдыхает в Киеве.
Слава Каминская показала стройную фигуру в купальнике
Слава Каминская показала стройную фигуру в купальнике
instagram.com/babaslavka

Солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская, в отличие от других отечественных звезд, не летала на новогодние каникулы в теплые края.

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Но фотографию в цельном красном купальнике в своем Instagram-аккаунте певица все же разместила. Снимок был сделан в Киеве, в элитном семейном спортивном центре. Кадр Слава подписала так:

И я там была.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И я там была 🙏🏼

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Поклонники Славы Каминской бурно отреагировали на свежий снимок исполнительницы. Они отметили, что купальник ей очень идет и пришли в восторг от стройной фигуры солистки "НеАнгелов":

Вам очень идет этот купальник; Стройняха; Красивая; Прям как спасательница Малибу.

Напомним, ранее певица и актриса Даша Астафьева порадовала поклонников пышной грудью. Пикантный кадр смотрите здесь.

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Теги: Слава Каминская, НеАнгелы, фото в купальнике
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  22.01.2019, 13:17
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гость
Галимая фигура, смотреть не на что!
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