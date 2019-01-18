49-летняя Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа

Актриса и певица Дженнифер Лопес поразила поклонников естественной красотой.

Глядя на стройную, подтянутую певицу и актрису Дженнифер Лопес, сложно поверить, что в этом году ей исполнится 50 лет.

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Кажется, время абсолютно не влияет на Дженнифер - ее идеальная фигура до сих пор вызывает восторг, а лицо блистает молодостью и красотой. Об этом свидетельствует снимок без макияжа и фильтров, который Дженнифер Лопес опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Отметим, что сейчас артистка проводит время в Майами. Недавно она вошла в топ-10 самых сексуальных женщин планеты. И это не странно - выглядит Дженнифер Лопес действительно потрясающе.

Напомним, народная артистка Украины София Ротару показала фото покойного мужа Анатолия Евдокименко.