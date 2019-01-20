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Даша Астафьева взволновала поклонников пышной грудью

Комментариев: 2
Украинская секс-бомба Даша Астафьева показала снимок в откровенной кофте.
Даша Астафьева взволновала поклонников пышной грудью
Даша Астафьева взволновала поклонников пышной грудью
instagram.com/da_astafieva

Украинская актриса и певица Даша Астафьева, которая не боится эпатировать публику и регулярно радует поклонников пикантными кадрами, в очередной раз взволновала подписчиков откровенным снимком.

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В своем Instagram-аккаунте секс-бомба опубликовала фотографию, на которой запечатлена в светлой кофточке, сквозь которую просветляются ее соски. В подписе к снимку Даша рассказала, чем руководствуется, соглашаясь на фотосъемки:

Фотография как эффект лакмусовой бумажки, индикатор определения реакции среды... Вот почему прежде, чем сказать “да“, я всегда требую идею съемки. Если она не цепляет меня, нет смысла тратить время и усилия целой команды. Часто гениальное в простом. Самые мои сильные тандемы заканчивались тем, что мы так и не вышли из номера отеля...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фотография как эффект лакмусовой бумажки, индикатор определения реакции среды... Вот, почему, прежде чем сказать « да» , я всегда требую идею съемки Если она не цепляет меня, нет смысла тратить время и усилия целой команды. Часто, гениальное в простом. Самые мои сильные тандемы, заканчивались тем, что мы так и не вышли из номера отеля ... Спасибо @natashakot 🖤 #mua @diana_bodruh #accessories @accentuate_official #style @favoritki

Допис, поширений Даша Астафьева (@da_astafieva)

Напомним, украинская ведущая Маша Ефросинина показала стройную фигуру в купальнике.

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Теги: Даша Астафьева, фото
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  21.01.2019, 13:05
Оценка:  0
гость
Отвисшие дойки, у коровы лучше.
Boxerogos    21.01.2019, 13:05
Оценка:  0
Boxerogos
Бабушка Даша закачала свежий силикон в свой передок?Как это мило.
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