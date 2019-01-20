Даша Астафьева взволновала поклонников пышной грудью

Украинская секс-бомба Даша Астафьева показала снимок в откровенной кофте.

Украинская актриса и певица Даша Астафьева, которая не боится эпатировать публику и регулярно радует поклонников пикантными кадрами, в очередной раз взволновала подписчиков откровенным снимком.

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В своем Instagram-аккаунте секс-бомба опубликовала фотографию, на которой запечатлена в светлой кофточке, сквозь которую просветляются ее соски. В подписе к снимку Даша рассказала, чем руководствуется, соглашаясь на фотосъемки:

Фотография как эффект лакмусовой бумажки, индикатор определения реакции среды... Вот почему прежде, чем сказать “да“, я всегда требую идею съемки. Если она не цепляет меня, нет смысла тратить время и усилия целой команды. Часто гениальное в простом. Самые мои сильные тандемы заканчивались тем, что мы так и не вышли из номера отеля...

Напомним, украинская ведущая Маша Ефросинина показала стройную фигуру в купальнике.