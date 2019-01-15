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Джамала поделилась яркими снимками с отдыха на острове

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Украинская певица Джамала отдыхает на острове Маврикий и радует фанатов новыми фото.
Джамала поделилась яркими снимками с отдыха на острове
Джамала поделилась яркими снимками с отдыха на острове
Instagram

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Певица Джамала проводит отпуск вместе с супругом на отдаленном острове Маврикий. Ранее звезду раскритиковали за чрезмерное использование фотошопа, о чем мы писали здесь. На этот раз она приняла участие в эффектной съемке, кадры которой очаровали пользователей Instagram. 

В блоге Джамалы появилась серия фото, на которых молодая мама позирует в розовом платье на фоне океана и пальм.  

Артистка откровенно призналась, что взяла в отпуск всего несколько вещей. 

Я на отдых беру минимум вещей. Вот и на этот раз со мной только два платья. Можно догадаться, что в дресс-код я очень редко попадала. Но понимаю женщин и мужчин, которые на отдыхе с радостью одеваются ярко. Если в офис каждый день ходишь в деловом костюме, почему бы во время отпуска не надевать белый, золотой, розовый наряд?”, – написала Джамала. 

Ранее Ivona писала, что Dan Balan признался, почему стал тренером "Голосу країни".

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Теги: Джамала, фото
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гость  (аноним)  20.01.2019, 20:40
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Беги сука, забирай своего ёбаря и приплод и беги! В апреле будем рвать вас, твари!
гость  (аноним)  20.01.2019, 20:36
Оценка:  0
гость
Татарва ибаная!
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