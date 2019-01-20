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DZIDZIO умилил фанатов своим детским снимком

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Украинский певец Михаил Хома, более известный как Дзидзьо, удивил поклонников фотографией, на которой артист совсем маленький.
DZIDZIO умилил фанатов своим детским снимком
DZIDZIO умилил фанатов своим детским снимком
Instagram

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Популярный украинский исполнитель Михаил Хома, пострадавший от нападения неизвестных в Киеве, поделился архивным фото, на котором сложно узнать яркого и харизматичного Дзидзьо. 

Фотографию артист опубликовал в своем Instagram.  

То я без бороди, - коротко подписал черно-белый кадр Дзидзьо. 

Снимок очаровал поклонников певца, а некоторые и вовсе не узнали Михаила. “То не Дзідзьо”, “А я так надіялась шо ви народилися з бородою”, “Дуже молодо виглядаєш”, - пишут подписчики артиста с юмором. 

Ранее 60-летняя Мадонна шокировала фанатов кардинальной сменой имиджа.

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Теги: Дзидзьо, DZIDZIO, фото
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