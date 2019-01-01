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Эмили Ратаковски ошеломила публику откровенным нарядом

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Знаменитая модель вышла в свет с полуобнаженной грудью.
Эмили Ратаковски ошеломила публику откровенным нарядом
Эмили Ратаковски ошеломила публику откровенным нарядом
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Американская супермодель Эмили Ратаковски, не стесняется демонстрировать свое тело поклонникам как в социальных сетях, так и в реальной жизни. На днях звезда вышла в свет в откровенном платье, которое еле прикрывало ее грудь.

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Манекенщица продемонстрировала обольстительный белоснежный наряд необычного кроя. В платье-рубашке от бренда Jacquemus сексапильная Ратаковски засветила обнаженную грудь. Свой горячий образ модель дополнила золотыми серьгами и черной сумочкой.

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Ранее 60-летняя Мадонна шокировала фанатов кардинальной сменой имиджа.

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Теги: Эмили Ратаковски, модель, фото
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