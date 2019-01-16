Горячий кадр: обнаженные Рита Ора и Кейт Мосс в одной постели

Популярная британская певица Рита Ора оригинально поздравила супермодель Кейт Мосс с днем рождения.

Горячий кадр: Рита Ора и Кейт Мосс в одной постели Starbeat

На днях известная супермодель Кейт Мосс отпраздновала свое 45-летие. С юбилеем звезду поздравила ее подруга - популярная певица Рита Ора.

Читай также: Кейт Мосс вместе с дочерью посетила модный показ

Сделала она это достаточно оригинально - в своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала несколько общих фотографий с Кейт:

C днем рождения! Ты столько всего сделала для многих людей. Ты заслуживаешь весь мир. Я люблю тебя навсегда и я так рада называть тебя своим другом. Вот еще немного воспоминаний и веселья.

Один из снимков действительно является очень пикантным. На нем Мосс и Ора запечатлены обнаженными в одной постели (чтобы увидеть кадр, листайте карусель).

Фотография собрала более 200 тыс. лайков, многие подписчики Риты Оры начали задавать ей вопросы касательно ориентации. Однако, похоже, что откровенный кадр был сделан исключительно с целью подурачиться.

Напомним, звезда “Игры престолов“ Софи Тернер кардинально сменила имидж. Как сейчас выглядит актриса, смотрите здесь.