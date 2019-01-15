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Слава из "НеАнгелов" кардинально сменила имидж

Комментариев: 1
Слава Каминская стала яркой блондинкой - фото.

Слава из
Слава из "НеАнгелы" кардинально сменила имидж
instagram.com/stories/babaslavka

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Участница группы “НеАнгелы“ Слава Каминская кардинально поменяла имидж. Певица выложила в Instagram фото, по которому видно, что Слава сменила цвет волос с рыжего на блонд.

В подписи к фото певица попросила прокомментировать, понравилась ли подписчикам такая смена имиджа.

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Фолловеры Славы пишут, что с рыжим ей было гораздо лучше и цвет волос уже стал “фишкой“ артистки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Да / нет ? Доброе утро 😘

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

Славочка, ваш натуральный цвет волос уникален. Ваша визитная карточка. Идеально вам подходит, - написали в комментариях.

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Однако, некоторые пользователи остались довольны переменами во внешнем виде Каменской.

Очень идет белый цвет волос, - прокомментировали пользователи.

Ранее мы писали, что Тина Кароль похвасталась успехами сына.

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Теги: Слава Каминская, НеаАнгелы, украинский шоу-бизнес
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Комментариев (1)
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