Слава из "НеАнгелов" кардинально сменила имидж
Читай также: Оля Полякова показала, как изменилась за 10 лет
Участница группы “НеАнгелы“ Слава Каминская кардинально поменяла имидж. Певица выложила в Instagram фото, по которому видно, что Слава сменила цвет волос с рыжего на блонд.
В подписи к фото певица попросила прокомментировать, понравилась ли подписчикам такая смена имиджа.
Читай также: Маколей Калкин защитил Майкла Джексона от обвинений в домогательствах
Фолловеры Славы пишут, что с рыжим ей было гораздо лучше и цвет волос уже стал “фишкой“ артистки.
Славочка, ваш натуральный цвет волос уникален. Ваша визитная карточка. Идеально вам подходит, - написали в комментариях.
Читай также: Ирина Билык похвасталась любимыми мужьями
Однако, некоторые пользователи остались довольны переменами во внешнем виде Каменской.
Очень идет белый цвет волос, - прокомментировали пользователи.
Ранее мы писали, что Тина Кароль похвасталась успехами сына.
Полная версия правил