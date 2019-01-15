Слава из "НеАнгелов" кардинально сменила имидж

Слава Каминская стала яркой блондинкой - фото.

Слава из "НеАнгелы" кардинально сменила имидж instagram.com/stories/babaslavka

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Участница группы “НеАнгелы“ Слава Каминская кардинально поменяла имидж. Певица выложила в Instagram фото, по которому видно, что Слава сменила цвет волос с рыжего на блонд.

В подписи к фото певица попросила прокомментировать, понравилась ли подписчикам такая смена имиджа.

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Фолловеры Славы пишут, что с рыжим ей было гораздо лучше и цвет волос уже стал “фишкой“ артистки.

Славочка, ваш натуральный цвет волос уникален. Ваша визитная карточка. Идеально вам подходит, - написали в комментариях.

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Однако, некоторые пользователи остались довольны переменами во внешнем виде Каменской.

Очень идет белый цвет волос, - прокомментировали пользователи.

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