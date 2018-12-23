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Женский портал
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Санта Димополус оголилась в Майами

Комментариев: 1
Пикантные снимки сразу понравились подписчикам артистки.
Санта Димополус оголилась в Маями
Санта Димополус оголилась в Маями
instagram.com/santadimopulos

Экс-солистка “ВИА Гры“ Санта Димополус поделилась откровенными кадрами из отпуска. Чреда кадров стройных форм певицы в синем купальнике сразу набрали тысячи лайков. Фотографии украинская селебрити опубликовала на своей страничке в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В любой поездке важно иметь спутника, который разделяет твои взгляды на отдых. Вот у @ann.andres точно такая же тяга исследовать, познавать и фоткаться 😂😂😂 40 минут на машине до самого живописного пляжа – легко! Зато это ни с чем не сравнимые эмоции от невероятного творения природы! Для тех, кто планирует на Барбадос - если вы любите стихию и неописуемую дикую красоту, вам обязательно нужно съездить на пляжи Bottom Bay и Bathsheba! 💙

Публикация от 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 ❤ 𝐃𝐢𝐦𝐨𝐩𝐮𝐥𝐨𝐬 (@santadimopulos)

Но особый восторг у почитатилей чемпионки мира по фитнесу вызвало фото обнаженной Санты, которая лишь с легка прикрывается рукой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beautiful

Публикация от 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 ❤ 𝐃𝐢𝐦𝐨𝐩𝐮𝐥𝐨𝐬 (@santadimopulos)

Украинская звезда гордиться своими формами и зачастую публикует фото своего тела, также считает, что не нужно стесняться, лучше разобраться со своими внутренними проблемами и начать жить в полную силу.

“Жизнь пролетает очень быстро. Наконец-то люди начинают пробуждаться и понимать, что в мире «каждый за себя» никогда не найти гармонии. Мы все едины. Исцеляйтесь, не стесняйтесь просить помощи и искать разные способы, чтобы разобраться со своими внутренними проблемами, освободиться от гнета старых ран и начать жить в полную силу! Если вы видите что кому-то нужна помощь - помогите, тем самым вы помогаете и себе“,- поделилась Димополус.

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Можно заметить, что в свой 31 год Санта выглядит превосходно. Судя, по всему рождение сына никак не отразилось на фигуре артистке.

Также певица делится советами женственности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сотни вопросов про повышение женской энергии! Давайте начнём с базовых вещей 🔮🙏🏼 1⃣ Ухаживать за собой -женщина уделяя внимание своему внешнему виду, холя и лелея свое тело, подпитывает внутренний энергетический источник. 2⃣ Заниматься спортом и держать себя в форме. 3⃣ Женщина нуждается в творческом самовыражении. Увлечённая женщина притягивает как магнит:) Особенно полезно для повышения сексуальной энергии - занятия танцами! 4⃣ Молитвы и благодарность – это позитивные проявления, которые позволяют настроить «струны» внутреннего мира и гармонизировать все процессы. 5⃣ Не бойтесь попросить у мужчины помощи или поддержки. Любые знаки внимания от сильного пола действуют на энергетический источник, заряжая и стимулируя его. 6⃣ Носите юбки, платья, украшения, красивые вещи. Я сама в повседневной жизни выгляжу как богатый БОМЖ, так что этот пункт и мне надо подтягивать 😂😂😂

Публикация от 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 ❤ 𝐃𝐢𝐦𝐨𝐩𝐮𝐥𝐨𝐬 (@santadimopulos)

Напомним, на личной страничке в соцсети звезды также можно увидеть снимки из детства ее самой и ее мамы, которою прошлого месяца Санта трогательно поздравила с днем рождения.

 

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Теги: отпуск, Дубае, селебрити
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  15.01.2019, 15:21
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гость
мммм моя любимая ТПшечка о которых тут пишут
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