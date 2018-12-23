Санта Димополус оголилась в Майами

Пикантные снимки сразу понравились подписчикам артистки.

Экс-солистка “ВИА Гры“ Санта Димополус поделилась откровенными кадрами из отпуска. Чреда кадров стройных форм певицы в синем купальнике сразу набрали тысячи лайков. Фотографии украинская селебрити опубликовала на своей страничке в Instagram.

Но особый восторг у почитатилей чемпионки мира по фитнесу вызвало фото обнаженной Санты, которая лишь с легка прикрывается рукой.

Украинская звезда гордиться своими формами и зачастую публикует фото своего тела, также считает, что не нужно стесняться, лучше разобраться со своими внутренними проблемами и начать жить в полную силу.

“Жизнь пролетает очень быстро. Наконец-то люди начинают пробуждаться и понимать, что в мире «каждый за себя» никогда не найти гармонии. Мы все едины. Исцеляйтесь, не стесняйтесь просить помощи и искать разные способы, чтобы разобраться со своими внутренними проблемами, освободиться от гнета старых ран и начать жить в полную силу! Если вы видите что кому-то нужна помощь - помогите, тем самым вы помогаете и себе“,- поделилась Димополус.

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Можно заметить, что в свой 31 год Санта выглядит превосходно. Судя, по всему рождение сына никак не отразилось на фигуре артистке.

Также певица делится советами женственности.

Напомним, на личной страничке в соцсети звезды также можно увидеть снимки из детства ее самой и ее мамы, которою прошлого месяца Санта трогательно поздравила с днем рождения.