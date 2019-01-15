Анита Луценко показала идеальную фигуру в нижнем белье

Фитнес-тренер Анита Луценко поделилась с поклонниками соблазнительной фотографией.

Фитнес-тренер, участница шоу “Танці з зірками-2018“ Анита Луценко показала поклонникам соблазнительный снимок.

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Так, в своем Instagram-аккаунте женщина опубликовала фотографию в нижнем белье и халате, показывая свою идеальную фигуру:

Плюс тренировок в том, что кожа быстрее уплотняется и выглядит наполненной и гладкой. Дряблость кожи от похудения уходит быстрее, чем только на питании ;)

Поклонникам Луценко очень понравился новый снимок - они назвали тренера великолепной и очень красивой.

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