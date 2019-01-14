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Как сестры: Оля Полякова поразила сходством с дочерью

Комментариев: 2
Украинская певица Оля Полякова показала, как отдыхает со старшей дочерью Машей.
Оля Полякова поразила сходством с дочерью
Оля Полякова поразила сходством с дочерью
Вова Бугаенко

Популярная исполнительница Оля Полякова устроила яркую фотосессию со старшей дочерью Машей, с которой они отдыхают в Таиланде.

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Артистка и ее 13-летняя дочь снялись на яхте в одинаковых купальниках, чем еще больше подчеркнули свою поразительную схожесть. Серию фото Полякова опубликовала в своем Instagram-аккаунте:

К слову, недавно Оля Полякова похвасталась успехами Маши - девочке удалось похудеть на 7 килограмм всего за 4 месяца. Секреты перевоплощения дочери Поляковой читайте здесь.

Напомним, украинская певица Ани Лорак сменила имидж. Как сейчас выглядит артистка, смотрите здесь.

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Теги: Оля Полякова, Маша Полякова, фото в купальнике
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Комментариев (2)
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    15.01.2019, 14:07
Оценка:  0
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pусский  (аноним)  15.01.2019, 13:24
Оценка:  +1
pусский
Китаец и хохлушка, в чем сходство?
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