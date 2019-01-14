Как сестры: Оля Полякова поразила сходством с дочерью

Украинская певица Оля Полякова показала, как отдыхает со старшей дочерью Машей.

Популярная исполнительница Оля Полякова устроила яркую фотосессию со старшей дочерью Машей, с которой они отдыхают в Таиланде.

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Артистка и ее 13-летняя дочь снялись на яхте в одинаковых купальниках, чем еще больше подчеркнули свою поразительную схожесть. Серию фото Полякова опубликовала в своем Instagram-аккаунте:

К слову, недавно Оля Полякова похвасталась успехами Маши - девочке удалось похудеть на 7 килограмм всего за 4 месяца. Секреты перевоплощения дочери Поляковой читайте здесь.

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