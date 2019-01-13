Образ дня: Катя Осадчая в вышиванке

Ведущая Катя Осадчая обратилась к украинцам.

Украинская ведущая Катя Осадчая вернулась домой с отпуска (как она проводила время на Маврикии, смотрите здесь) и трогательно обратилась к украинцам.

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В воскресенье, 13 января, она поздравила соотечественников с Щедрым вечером, опубликовав на своей странице в социальной сети Instagram фото в длинном платье-вышиванке с орнаментом, выполненным ярко-оранжевыми нитками на фоне елки. Домашней атмосферы кадру придает то, что Осадчая запечатлена без макияжа. Фото она подписала так:

Зі святом Меланки! У щедрий вечір смачної куті.

Поклонникам очень понравился образ Кати Осадчей, они назвали вышиванку ведущей очень стильной и красивой.

Напомним, ранее Катю Осадчую заподозрили в третьей беременности. Находится ли на самом деле ведущая в интересном положении, узнайте здесь.