Алина Гросу представила новую лирическую песню

Песня "Любила" это второй сингл из нового альбома певицы.

Молодая певица Алина Гросу представила новую песню под названием “Любила“. Об презентации новой песни певица написала на своей странице в Instagram.

Певица очень волнуется, понравится новая песня аудитории, ведь по ее словам в этой композиции певица обнажила душу.

“Я хочу все больше открываться моему слушателю, но не телом, а душой. Сейчас танцевальной лирики очень мало, а именно она для наших народов очень важна. Это то направление, которое вдохновляет, исцеляет, влюбляет и поднимает настроение. Под такие песни любить, жить и радоваться особенно прекрасно. Абсолютно электронные треки, выпускаются, практически, каждый день, они похожи между собой, но они редко заставляют нас остановиться, прослушать текст и задуматься. В них нет такой души, а в музыке она обязательно должна быть. Меня вдохновила на подобный шаг моя подруга Ира Билык, которая неоднократно при встрече мне говорила, что песни с душой, историей, переживаниями всегда будут актуальны и тепло приняты слушателями любого возраста“,- поделилась певица.

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Также известно, что 23- летняя звезда закончила работу над проектом нового сериала “Тайная любовь“, который выходит на украинские телеэкраны уже сегодня. Где артистка сыграет одну из главных ролей, ее героиня - наследница бизнес-империи Светлана, которая ради любви готова на безумные поступки.

Напомним, Алина Гросу показала фото с таинственным женихом.