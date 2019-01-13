Экс-солистка группы "Никита" порадовала своих поклонников откровенными фото с отдыха.

Даша Астафьева похвасталась своим подтянутым телом, выставив фото с отдыха на Бали. Фотографии певица опубликовала на своей страничке в Instagram.

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Последние несколько дней Астафьева греется под палящим солнцем на Бали, модель регулярно обновляет свой фотоблог свежими снимками в откровенных купальниках. Фото звезды сразу набирают тысячи лайков и комментариев.

Также певица выложила несколько видео в купальнике и шляпе, где она демонстрирует не только свое тело, но и апартаменты в которых живет во время отпуска.

Не одной Даше повезло наслаждаться отдыхом на островах - отработав все корпоративы, многие украинские звезды отправились в отпуск. Смотрите, где и как сейчас проводят время Надя Дорофева и Владимир Дантес, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Джамала, Потап и Настя Каменских, Светлана Лобода и Ани Лорак.

Ранее сообщалось, что Даша Астафьева поделилась пикантными сценами со “Свингеров-2“.