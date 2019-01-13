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Даша Астафьева похвасталась своим подтянутым телом

Комментариев: 1
Экс-солистка группы "Никита" порадовала своих поклонников откровенными фото с отдыха.
Даша Астафьева похвасталась своим подтянутым телом
Даша Астафьева похвасталась своим подтянутым телом
instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева похвасталась своим подтянутым телом, выставив фото с отдыха на Бали. Фотографии певица опубликовала на своей страничке в Instagram.

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Последние несколько дней Астафьева греется под палящим солнцем на Бали, модель регулярно обновляет свой фотоблог свежими снимками в откровенных купальниках. Фото звезды сразу набирают тысячи лайков и комментариев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Де Лаос?

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Также певица выложила несколько видео в купальнике и шляпе, где она демонстрирует не только свое тело, но и апартаменты в которых живет во время отпуска.

Не одной Даше повезло наслаждаться отдыхом на островах - отработав все корпоративы, многие украинские звезды отправились в отпуск. Смотрите, где и как сейчас проводят время Надя Дорофева и Владимир Дантес, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Джамала, Потап и Настя Каменских, Светлана Лобода и Ани Лорак.

Ранее сообщалось, что Даша Астафьева поделилась пикантными сценами со “Свингеров-2“.

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Теги: Даша Астафьева, звезда, отпуск
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  14.01.2019, 13:51
Оценка:  0
pусский
Да там даже яйца в дыру провалятся, не то что писюн, как её ебсти?..
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