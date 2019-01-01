Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс устроили вечеринку-сюрприз в Нью-Йорке
Читай также: Том Харди и Шарлотта Райли стали родителями во второй раз
Блейк Лайвли с супругом Райаном Рейнольдсом не часто появляются вместе на публике. Однако на этой неделе голливудские актеры организовали закрытую вечеринку в Нью-Йорке, на которой произвели настоящий фурор.
Читай также: Инсайдер: Меган Маркл и принц Гарри не пришли на день рождения Кейт Миддлтон
Так, в ресторане Feinstein’s/54 Below пара провела закрытый показ фильма “Мэри Поппинс возвращается“, главную роль в котором сыграла подруга Блейк и Райана - актриса Эмили Блант. Мероприятие стало сюрпризом для исполнительницы роли Мэрри Поппинс.
Для публичного выхода Блейк Лайвли, которую многие считают настоящей иконой стиля, выбрала короткий черный плащ от Monse и эффектные лодочки от Christian Louboutin.
Ранее стало известно, что Марго Робби исполнит главную роль в фильме о Барби.
Полная версия правил