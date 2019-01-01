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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс устроили вечеринку-сюрприз в Нью-Йорке

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Знаменитые супруги впервые за долгое время вместе вышли в свет.
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс устроили вечеринку-сюрприз в Нью-Йорке
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс устроили вечеринку-сюрприз в Нью-Йорке
Getty images

 

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Блейк Лайвли с супругом Райаном Рейнольдсом не часто появляются вместе на публике. Однако на этой неделе голливудские актеры организовали закрытую вечеринку в Нью-Йорке, на которой произвели настоящий фурор. 

Блейк, Эмили и Райан на закрытом показе в Нью-Йорке
Блейк, Эмили и Райан на закрытом показе в Нью-Йорке
Instagram

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Так, в ресторане Feinstein’s/54 Below пара провела закрытый показ фильма “Мэри Поппинс возвращается“, главную роль в котором сыграла подруга Блейк и Райана - актриса Эмили Блант. Мероприятие стало сюрпризом для исполнительницы роли Мэрри Поппинс.

Эмили Блант и Блейк Лайвли
Эмили Блант и Блейк Лайвли
Instagram

Для публичного выхода Блейк Лайвли, которую многие считают настоящей иконой стиля, выбрала короткий черный плащ от Monse и эффектные лодочки от Christian Louboutin.

Ранее стало известно, что Марго Робби исполнит главную роль в фильме о Барби.

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Теги: Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс, Эмили Блант
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