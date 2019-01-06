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Ольга Фреймут покоряет снежные вершины: фото

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Украинская ведущая Ольга Фреймут показала, где они с мужем проводят рождественские каникулы.
Ольга Фреймут покоряет снежные вершины: фото
Ольга Фреймут покоряет снежные вершины: фото
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Скандально известная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая раскрыла свой главный секрет красоты, редко делится семейными фотографиями. Однако на этой неделе звезда все же порадовала своих поклонников свежим кадром.

Знаменитость поделилась фотографией с отдыха в Швейцарии. Известно, что Ольга Фреймут с мужем Владимиром Локотко и детьми Златой, Валерием и Евдокией отправились на горнолыжный курорт в Пеннинские Альпы. В Instagram ведущей появился снимок, на котором стройная Ольга позирует вместе с супругом на фоне заснеженных гор.

Ексклюзивність моменту ми розуміємо лише згодом. Яке щастя жити кожною секундою, – подписала фотографию Фреймут.

Ранее певица Гайтана показала, как выглядела в первом классе.

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Теги: Ольга Фреймут, фото, новости
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гость  (аноним)  13.01.2019, 13:22
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Блять ебучая!
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