Ольга Фреймут покоряет снежные вершины: фото

Украинская ведущая Ольга Фреймут показала, где они с мужем проводят рождественские каникулы.

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Скандально известная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая раскрыла свой главный секрет красоты, редко делится семейными фотографиями. Однако на этой неделе звезда все же порадовала своих поклонников свежим кадром.

Знаменитость поделилась фотографией с отдыха в Швейцарии. Известно, что Ольга Фреймут с мужем Владимиром Локотко и детьми Златой, Валерием и Евдокией отправились на горнолыжный курорт в Пеннинские Альпы. В Instagram ведущей появился снимок, на котором стройная Ольга позирует вместе с супругом на фоне заснеженных гор.

Ексклюзивність моменту ми розуміємо лише згодом. Яке щастя жити кожною секундою, – подписала фотографию Фреймут.

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