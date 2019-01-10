"Сказочная фея": Ирина Билык восхитила фанатов новым образом

Популярная украинская певица позировала в прозрачном платье с корсетом.

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Известная украинская певица Ирина Билык, которая недавно представила свою новую песню, приятно удивила поклонников новым образом. В своем Instagram артистка опубликовала снимки, на которых запечатлена в шикарном платье с корсетом.

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Так, на фото Билык предстала в черном платье с прозрачной юбкой и корсетом. Образ украинская звезда дополнила ярким макияжем, сделав акцент на губах, и эффектной прической.

Подписчики Ирины засыпали певицу комплиментами, отметив ее стройную фигуру и даже сравнили артистку с феей. “Волшебная“, “Королева!“, “Будто сказочная фея из тридесятого королевства“, - написали пользователи соцсети.

Ранее пикантными снимками поделилась беременная модель Тина Кунаки.