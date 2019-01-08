Жанна Бадоева опубликовала редкое фото с дочкой

Украинская телеведущая призналась, что не любит хвалить своих детей просто так.

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Экс-ведущая шоу "Орел и Решка" Жанна Бадоева, которая поделилась советом с разведенными женщинами, опубликовала редкое фото со своей дочерью и рассказала, почему не стоит хвалить детей.

Так, в своем Instagram звездная мама поделилась снимком, на котором позирует вместе с дочерью Лолитой.

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К трогательному кадру телеведущая добавила текст, в котором призналась, что не любит хвалить своих детей просто так. По ее мнению, всем родителям дети кажутся талантливыми, но слушать о чужих успехах никому не интересно.

Я не люблю хвалить своих детей просто так, потому что мне кажется это глупым занятием. Никому не интересны успехи чужих детей. Это правда!!! Потому что всем родителям кажется, что их дети самые талантливые))) Например, у Лолиты, безусловно, есть таланты, но какие из них смогут выстрелить, пока не известно...С другой стороны, все дети тринадцати лет, честно говоря, хотят петь, все танцуют и все рисуют. Тут уж вопрос: какой талант поддерживать в ребенке? И насколько быстро у нее уйдет это желание, - написала Жанна.

Звезда также вспомнила, что сама в юном возрасте хотела стать балериной. Впоследствии это стремление превратилось в мечту стать актрисой.

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