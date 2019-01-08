"Это уже слишком": Тина Кароль вызвала неоднозначную реакцию новым снимком

Украинская певица Тина Кароль вновь взбудоражила сеть оголенной грудью.

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Известную украинскую исполнительницу Тину Кароль поклонники называют одной из самых ярких и сексуальных певиц нашей эстрады. Артистка поддерживает этот статус, публикуя откровенные фото в своем блоге. На днях Тина поделилась снимком, который вызвал неоднозначную реакцию в сети.

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В Instagram Кароль появилось фото, на котором певица запечатлена с глубоким декольте. По мнению некоторых ее подписчиков, такой кадр слишком откровенный. В то же время, другие фолловеры восхищаются красотой исполнительницы: "Самая красивая", "Просто шикарная", "Богиня", "Так чувственно", "Очень красивая", "Красота нереальная", "Ослепительная", - пишут они.

Накануне 21-летняя Тина Кунаки показала беременный живот.