Модель Белла Хадид показала, как выглядела в детстве (фото)

Белла Хадид трогательно поздравила маму с днем рождения и поделилась своими детскими фото.

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Известная модель и “ангел“ Victoria's Secret - Белла Хадид поделилась архивными фото, на которых запечатлена с мамой. На этой неделе Йоланда Хадид отпраздновала свое 55-летие, с чем ее дочь трогательно поздравила в своем блоге.

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В своем посте Белла написала следующее:

С днем рождения мое все! Мой кумир, моя главная модель, мой лучший друг! Я бы никогда не имела ничего без тебя! Ты – любящая, теплая, добрая, самоотверженная, щедрая, честная, яркая, красивая, самая невероятная женщина из всех, кого я знаю. Иногда я даже не могу поверить, что ты настоящая! И что мне посчастливилось иметь такую мать! Спасибо за то, что ты родила двоих моих лучших друзей в этом мире – Джиджи и Анвара, и учишь нас всему, что знаешь. Ты великолепна! Самого счастливого дня рождения, Мама! Спасибо за то, что ты есть! Я люблю тебя.

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Отметим, что в молодости Йоланда Хадид, как и ее дочери, была моделью.

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Ранее Ivona писала, что супермодель Джиджи Хадид стала лицом праздничной коллекции ювелирного бренда.