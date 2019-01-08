Как из сказки: пользователей сети восхитил отчий дом ONUKA
Читай также: Крещение Господне: История, традиции и приметы праздника
Солистка группы ONUKA Наталия Жижченко выложила в Инстаграм фото отчего дома в Чернигове. Домик обшит деревом, с резным оформлением и ставнями на окнах.
“Бо тут є мій дім“, - написала Наталья.
Читай также: Группа KAZKA воплотила мечту ребенка
На вопрос пользователей, родом ли Наталья из этой местности - Жижченко уточнила, что родилась в Киеве, однако, род ее - из Чернигова.
Подписчиков ONUKA восхитил снимок, они отмечают, что дом выглядит сказочно и в Чернигов стоит поехать уже затем, чтоб увидеть такую аутентичную архитектуру.
Да, есть целый район таких аутентичных зданий с оригинальной деревянном резьбой, - написали в комментариях.
Когда ездили к бабушке на Рождество в село на Полтавщине, мама спросила: “О каком городе она поет?“ Я сказал, что о своем, а папа сказал что об Ахтырке. Ибо у каждого свой город, - отмечают пользователи.
Спокойствие и уют внушает мне это фото, - написали в комментариях.
Ранее мы писали, что Ольга Сумская с мужем пели колядки в Карпатах.
Полная версия правил