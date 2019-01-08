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Как из сказки: пользователей сети восхитил отчий дом ONUKA

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Наталья Жижченко поделилась снимком аутентичного деревянного дома в Чернигове.

Наталия Жижченко
Наталия Жижченко
instagram.com/onukaofficial

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Солистка группы ONUKA Наталия Жижченко выложила в Инстаграм фото отчего дома в Чернигове. Домик обшит деревом, с резным оформлением и ставнями на окнах.


“Бо тут є мій дім“, - написала Наталья.

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На вопрос пользователей, родом ли Наталья из этой местности - Жижченко уточнила, что родилась в Киеве, однако, род ее - из Чернигова.
Подписчиков ONUKA восхитил снимок, они отмечают, что дом выглядит сказочно и в Чернигов стоит поехать уже затем, чтоб увидеть такую аутентичную архитектуру.

Да, есть целый район таких аутентичных зданий с оригинальной деревянном резьбой, - написали в комментариях.

Когда ездили к бабушке на Рождество в село на Полтавщине, мама спросила: “О каком городе она поет?“ Я сказал, что о своем, а папа сказал что об Ахтырке. Ибо у каждого свой город, - отмечают пользователи.

Спокойствие и уют внушает мне это фото, - написали в комментариях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бо тут є мій дім

Публикация от ONUKA (@onukaofficial)

Ранее мы писали, что Ольга Сумская с мужем пели колядки в Карпатах.

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Теги: Онука, Чернигов, Наталья Жижченко
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Комментариев (1)
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