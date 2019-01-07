Джамала показала, как проводит отпуск на Маврикии: солнечные фото

Украинская певица Джамала отправилась в отпуск с семьей: яркие фото с Маврикии.

Певица крымскотатарского происхождения Джамала полетела на остров Маврикий, омываемый Индийским океаном, вместе с семьей.

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Там артистка проводит свой долгожданный отпуск. К слову, на этом же острове отдыхают ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов.



В своем Instagram-аккаунте Джамала похвасталась стройной фигурой в купальнике спустя 9 месяцев после родов. Также артистка показала, как ее муж плавает в океане.

Впрочем, Джамала собралась не только отдыхать, но и поддерживать форму - как физическую, так и творческую. Артистка взяла с собой рабочий ноутбук и посещает спортивный зал.

Напомним, ранее мы показывали, где и с кем проводит отпуск украинская певица Надя Дорофеева.