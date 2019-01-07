Джамала показала, как проводит отпуск на Маврикии: солнечные фото
Певица крымскотатарского происхождения Джамала полетела на остров Маврикий, омываемый Индийским океаном, вместе с семьей.
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Там артистка проводит свой долгожданный отпуск. К слову, на этом же острове отдыхают ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов.
В своем Instagram-аккаунте Джамала похвасталась стройной фигурой в купальнике спустя 9 месяцев после родов. Также артистка показала, как ее муж плавает в океане.
Ще раз зі святом всіх, хто святкує! Втомлені довгою дорогою, але щасливі:) Вибачте, буду вас радувати або дратувати світлинами з океану деякий час 🤪 Не знаю, чи я добрий гід, але по можливості буду ділитися з вами всім, що побачу. Сама радію, що вперше опинилась на острові Маврикій 💣 слідкуйте за моїми строріс та постами. #clubmed #clubmedlapointe
Впрочем, Джамала собралась не только отдыхать, но и поддерживать форму - как физическую, так и творческую. Артистка взяла с собой рабочий ноутбук и посещает спортивный зал.
Напомним, ранее мы показывали, где и с кем проводит отпуск украинская певица Надя Дорофеева.
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