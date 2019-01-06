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MONATIK показал редкое семейное фото

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Украинский певец Дмитрий Монатик опубликовал снимок со своими сыновьями.
MONATIK показал редкое семейное фото
MONATIK показал редкое семейное фото
instagram.com/monatik_official

Популярный украинский мультиартист MONATIK редко делится с поклонниками подробностями о личной жизни. Известно, что певец вместе с женой Ириной Демичевой воспитывает двоих сыновей, однако их лиц супруги не показывают публике.

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Правда, иногда артист все же показывает фанам своих малышей. Так, в своем Instagram-аккаунте MONATIK опубликовал снимок с детьми, правда там все трое запечатлены со спины. Кадр был сделан в тематическом парке Dubai Parks and Resorts.

Напомним, экс-участница группы "ВИА Гра" Татьяна Котова травмировалась в новогоднюю ночь. Подробности читайте здесь.

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Теги: MONATIK, дети, фото
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