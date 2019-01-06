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"Почему эта женщина не смеется?": Девушка Бруклина Бэкхема выложила фото со звездной семьей

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Сын Виктории и Дэвида Бэкхемов появился с новой девушкой на модном показе одежды.

Дэвид и Бруклин Бэкхемы с Ханой Кросс
Дэвид и Бруклин Бэкхемы с Ханой Кросс
instagram.com/beckham75

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Новая девушка Бруклина Бэкхема, начинающая модель Хана Кросс, выложила в Инстаграм фото с женихом и его звездным отцом – футболистом Дэвидом Бэкхемом. Снимки были сделаны после показа новой коллекции одежды бренда Бэкхемов - Kent & Curwen.

На фото Хана запечатлена в пуловере, брюках унисекс и черных берцах. Бруклин позирует в темных брюках и светлой рубашке и джинсовом пиджаке. На ногах у него также берцы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amazing show @davidbeckham ❤️❤️ @kentandcurwen #LFMW #AW19

Публикация от Hana (@hancross)

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Пользователи прокомментировали публикацию, отметив, что Бруклин очень похож с отцом. Некоторые подчеркнули, что у Ханы слишком серьезное выражение лица.

Почему эта женщина никогда не улыбается, - написали в комментариях.

Об отношениях 19-летнего Бруклина и 21-летней Ханы стало известно в начале декабря. Ранее пара не любила позировать фотографам вместе. С родителями парня Хана познакомилась в преддверии Нового года 2019. По сообщениям в СМИ, рождественские праздники они встречали все вместе.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер снова намекнула на помолвку.

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Теги: Виктория Бэкхем, Девид Бекхэм, Бруклин Бэкхем
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Источник: ivona.bigmir.net

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