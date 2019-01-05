Тина Кароль в пеньюарах: Певица похвасталась яркими образами с новогоднего концерта
Тина Кароль выложила в Сеть фото с новогоднего концерта во Дворце Украина.
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Украинская певица Тина Кароль выложила в Инстаграм фото с новогоднего концерта в столичном дворце Украина.
Певица отметила в публикации двух фотографов, которые делали снимки и предложила подписчикам назвать лучшее фото.
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Пользователи заметили, что все образы и наряды Кароль красивые и яркие, а также похвалили работу фотографов.
Однако, некоторые подписчики в очередной раз возмутились “рубашечному“ стилю Кароль.
А есть наряды кроме пеньюаров? - написали в комментариях.
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