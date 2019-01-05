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Тина Кароль в пеньюарах: Певица похвасталась яркими образами с новогоднего концерта

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Тина Кароль выложила в Сеть фото с новогоднего концерта во Дворце Украина.

Тина Кароль на новогоднем концерте во
Тина Кароль на новогоднем концерте во "Дворце Украина"
instagram.com/tina_karol

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Украинская певица Тина Кароль выложила в Инстаграм фото с новогоднего концерта в столичном дворце Украина. 

Певица отметила в публикации двух фотографов, которые делали снимки и предложила подписчикам назвать лучшее фото.

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Пользователи заметили, что все образы и наряды Кароль красивые и яркие, а также похвалили работу фотографов.

Однако, некоторые подписчики в очередной раз возмутились “рубашечному“ стилю Кароль.

А есть наряды кроме пеньюаров? - написали в комментариях.

Ранее мы писали, что наряд Леди Гаги на “Золом глобусе“ стоил около 5 млн долларов.

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Теги: Тина Караль, Новый год, украинская музыка
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Источник: ivona.bigmir.net

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