С перстнем на безымянном пальце: Кайли Дженнер снова намекнула на помолвку

Кайли Дженнер выложила новые фото с обручальным кольцом.

Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner

Читай также: Поцелуи с юным женихом и глубокое декольте: Хайди Клум появилась на вручении “Золотого глобуса

Звезда реалити-шоу и соцсетей 21-летняя Кайли Дженнер снова намекнула на тайную помолвку.

Так, на своей странице в Инстаграм Дженнер выложила фото с перстнем на безымянном пальце. Фотографию звезда подписала с помощью “емоджи“ в виде сердца.

Читай также: Холли Берри появилась на "красной дорожке" в откровенном наряде

В начале декабря 2018-го внимание подписчиков привлекли фото Дженнер с 26-летним Трэвисом Скоттом в Insta-Stories, где пара “обыгрывает“ обручальное кольцо с помощью “смайлика“. Однако, Дженнер и Скотт не подтвердили слухи о помолвке, потому подписчики решили, что она была или будет тайной.

Ранее мы писали, сколько стоил наряд Леди Гаги на церемонии вручения “Золотого глобуса“.