С перстнем на безымянном пальце: Кайли Дженнер снова намекнула на помолвку
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Звезда реалити-шоу и соцсетей 21-летняя Кайли Дженнер снова намекнула на тайную помолвку.
Так, на своей странице в Инстаграм Дженнер выложила фото с перстнем на безымянном пальце. Фотографию звезда подписала с помощью “емоджи“ в виде сердца.
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В начале декабря 2018-го внимание подписчиков привлекли фото Дженнер с 26-летним Трэвисом Скоттом в Insta-Stories, где пара “обыгрывает“ обручальное кольцо с помощью “смайлика“. Однако, Дженнер и Скотт не подтвердили слухи о помолвке, потому подписчики решили, что она была или будет тайной.
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