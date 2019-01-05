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С перстнем на безымянном пальце: Кайли Дженнер снова намекнула на помолвку

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Кайли Дженнер выложила новые фото с обручальным кольцом.

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
instagram.com/kyliejenner

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Звезда реалити-шоу и соцсетей 21-летняя Кайли Дженнер снова намекнула на тайную помолвку.

Так, на своей странице в Инстаграм Дженнер выложила фото с перстнем на безымянном пальце. Фотографию звезда подписала с помощью “емоджи“ в виде сердца.

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В начале декабря 2018-го внимание подписчиков привлекли фото Дженнер с 26-летним Трэвисом Скоттом в Insta-Stories, где пара “обыгрывает“ обручальное кольцо с помощью “смайлика“. Однако, Дженнер и Скотт не подтвердили слухи о помолвке, потому подписчики решили, что она была или будет тайной.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Ранее мы писали, сколько стоил наряд Леди Гаги на церемонии вручения “Золотого глобуса“.

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Теги: Кайли Дженнер, Трэвис Скотт, помолвка
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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