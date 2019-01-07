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Миллионы долларов: Журналисты подсчитали, сколько стоил наряд Леди Гаги на "Золотом глобусе"

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Платье и драгоценности Леди Гаги обошлись в 5 млн долларов.

Леди Гага на вручении
Леди Гага на вручении "Золотого глобуса"
instagram.com/goldenglobes

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Американская певица и актриса Леди Гага появилась на церемонии вручения премии “Золотой глобус“ в Лос-Анджелесе в наряде за 5 млн долларов. Об этом сообщают “Факты“.

Звезда претендовала на две награды - за роль в ремейке мюзикла “Звезда родилась“ и за саундрек к фильму. Однако, получила Леди Гага одну статуэтку – за песню к картине.

Роскошное голубое платье звезды - от кутюр дома Valentino. Наряд символичен – он напоминает платье Джуди Гарленд, которая получила “Золотой глобус“ за роль в мюзикле “Звезда родилась“ 1954-го.

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Кроме дорогого платья, артистка надела  драгоценности ювелирной компании Tiffany. Серьги Леди Гаги стоили 115 тыс. долларов, три браслета с натуральным жемчугом и бриллиантами - 320 тыс. долларов, а ожерелье Aurora, которое украшали 300 бриллиантов – более 4 мил долларов. Так, журналисты подсчитали, что весь наряд артистки стоил более 5 млн долларов.

Ранее мы писали, что Холли Берри появилась на “красной дорожке“ в прозрачном платье. 

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Теги: Леди Гага, золотой глобус
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Источник: ivona.bigmir.net

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