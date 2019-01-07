Поцелуи с юным женихом и глубокое декольте: Хайди Клум появилась на вручении "Золотого глобуса"

Немецкая супермодедель и ее юный жених впервые появились на публике в качестве помолвленной пары.

Хайди Клум на вручении "Золотого глобуса"-2018 instagram.com/heidiklum

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Немецкая супермодель, 45-летняя Хайди Клум, вместе с 29-летним женихом - гитаристом немецкой синти-поп-группы Tokio Hotel Томом Каулитцем – стали гостями кинопремии “Золотой глобус“. Церемония вручения проходила в Лос-Анджелесе с 6 на 7 января.

Появление на “красной дорожке“ стало первым выходом пары в свет – после официального объявления о помолвке.

Клум с женихом активно позировали фотографам, целовались и выглядели очень счастливыми.

Для пышной церемонии вручения “Золотого глобуса“ модель выбрала роскошное платье от филиппинско-американского модельера Monique Lhuillier, расшитое искусственными цветами, с глубоким декольте. Том был одет в смокинг с бабочкой.

Ранее мы писали, что Холли Берри появилась на “красной дорожке“ в полупрозрачном платье.