Поцелуи с юным женихом и глубокое декольте: Хайди Клум появилась на вручении "Золотого глобуса"
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Немецкая супермодель, 45-летняя Хайди Клум, вместе с 29-летним женихом - гитаристом немецкой синти-поп-группы Tokio Hotel Томом Каулитцем – стали гостями кинопремии “Золотой глобус“. Церемония вручения проходила в Лос-Анджелесе с 6 на 7 января.
Появление на “красной дорожке“ стало первым выходом пары в свет – после официального объявления о помолвке.
Клум с женихом активно позировали фотографам, целовались и выглядели очень счастливыми.
Для пышной церемонии вручения “Золотого глобуса“ модель выбрала роскошное платье от филиппинско-американского модельера Monique Lhuillier, расшитое искусственными цветами, с глубоким декольте. Том был одет в смокинг с бабочкой.
Ранее мы писали, что Холли Берри появилась на “красной дорожке“ в полупрозрачном платье.
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