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Холли Берри появилась на "красной дорожке" в откровенном наряде

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На вручение "Золотого глобуса" Холли Берри выбрала наряд от ливанского дизайнера.

Холли Берри
Холли Берри
instagram.com/halleberry

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Американская актриса Холли Берри появилась на “красной дорожке“ церемонии вручения кинопремии “Золотой глобус“ в эффектном бордовом платье. 76-я церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе с 6 на 7 января.

Наряд актрисы – из коллекции ливанского модельера Zuhair Murad, он выполнен из полупрозрачных материалов, что позволило чуть обнажить плечи и бедра Холли Бери. Также платье – с глубоким декольте. Обувь Холли Бери подобрала в тон платью.

Ранее мы писали, что Холли Берри снялась топлес в пустыне.

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Теги: Холли Берри, Золотой глобус, и
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  07.01.2019, 12:24
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гость
А ничего, что на первом фото Зои Кравиц? Бигмир, вы уже вообще в журналисты олигофренов берете?
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