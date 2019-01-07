Холли Берри появилась на "красной дорожке" в откровенном наряде

На вручение "Золотого глобуса" Холли Берри выбрала наряд от ливанского дизайнера.

Холли Берри instagram.com/halleberry

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Американская актриса Холли Берри появилась на “красной дорожке“ церемонии вручения кинопремии “Золотой глобус“ в эффектном бордовом платье. 76-я церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе с 6 на 7 января.

Наряд актрисы – из коллекции ливанского модельера Zuhair Murad, он выполнен из полупрозрачных материалов, что позволило чуть обнажить плечи и бедра Холли Бери. Также платье – с глубоким декольте. Обувь Холли Бери подобрала в тон платью.

Ранее мы писали, что Холли Берри снялась топлес в пустыне.