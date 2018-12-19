Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Певица Оля Цибульская трогательно поздравила сына с днем рождения

Комментариев: 0
Сегодня, 6 января, первенцу Оли Цибульской - Нестору исполняется 4 года.
Оля Цибульская трогательно поздравила сына с днем рождения
Оля Цибульская трогательно поздравила сына с днем рождения
Instagram

Читай также: Первенец Меган Маркл и принца Гарри может остаться без королевского титула

Четыре года назад украинская певица и ведущая Оля Цибульская родила первенца. Сына звезда назвала Нестором и активно делилась снимками крохи в социальных сетях. Сегодняшний пост Цибульской в Instagram особенно трогательный - ее малышу исполняется 4 года. 

О радостном событии молодая мама рассказала 6 января, опубликовав совместное селфи с именинником. 

Сегодня нашему сыну четыре года. Перед сном он сказал, что есть мечта, чтобы я испекла ему рыбку и сварила вермишельки, а папа почитал Гарри Поттера. Сбылось. Пока твой ребенок еще малыш – ты вселенная и волшебник. Это так быстро проходит. Хочется запомнить каждую секунду. Каие мы родители – покажет время. Волшебники мы, как говорит Нестор, – суперские. Будь здоров, сынок! И пусть чудеса случаются каждый день. Потому что самое большое мое чудо – это ты, – написала Оля в посте. 

Читай также: “Рай на земле“: Ольга Сумская встречает Рождество в горах

Она также призналась, что во время беременности вела активный образ жизни: 

Весь 2014 я была странной беременной девочкой. Просыпалась в 4 утра на ефиры, бегала на высоких каблуках, дала сольник, сняла клип на 6 месяце (никто и не догадался, что я беременна), ненавидела все занятия для пузатых, гоняла на машине, трижды вытаскивая у мужа ключи от своего авто. 

Напомним, что ранее Оля Цибульская выпустила клип для детей - “Дивовижне життя“

А вчера известные украинские ведущие Настя Короткая и Андрей Бедняков поделились теплым семейным фото с 3-летней дочкой.

Поделись:
Теги: Оля Цибульская, певица, звездные дети, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь