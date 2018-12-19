Певица Оля Цибульская трогательно поздравила сына с днем рождения

Сегодня, 6 января, первенцу Оли Цибульской - Нестору исполняется 4 года.

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Четыре года назад украинская певица и ведущая Оля Цибульская родила первенца. Сына звезда назвала Нестором и активно делилась снимками крохи в социальных сетях. Сегодняшний пост Цибульской в Instagram особенно трогательный - ее малышу исполняется 4 года.

О радостном событии молодая мама рассказала 6 января, опубликовав совместное селфи с именинником.

Сегодня нашему сыну четыре года. Перед сном он сказал, что есть мечта, чтобы я испекла ему рыбку и сварила вермишельки, а папа почитал Гарри Поттера. Сбылось. Пока твой ребенок еще малыш – ты вселенная и волшебник. Это так быстро проходит. Хочется запомнить каждую секунду. Каие мы родители – покажет время. Волшебники мы, как говорит Нестор, – суперские. Будь здоров, сынок! И пусть чудеса случаются каждый день. Потому что самое большое мое чудо – это ты, – написала Оля в посте.

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Она также призналась, что во время беременности вела активный образ жизни:

Весь 2014 я была странной беременной девочкой. Просыпалась в 4 утра на ефиры, бегала на высоких каблуках, дала сольник, сняла клип на 6 месяце (никто и не догадался, что я беременна), ненавидела все занятия для пузатых, гоняла на машине, трижды вытаскивая у мужа ключи от своего авто.

Напомним, что ранее Оля Цибульская выпустила клип для детей - “Дивовижне життя“.

А вчера известные украинские ведущие Настя Короткая и Андрей Бедняков поделились теплым семейным фото с 3-летней дочкой.