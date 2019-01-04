Марго Робби показала редкое фото с мужем

Голливудская актриса Марго Робби, которая редко делится семейными фото в социальные сетях, решила нарушить собственное правило и показать свежий снимок с новогодних каникул.

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Звезда фильмов “Отряд самоубийц”, “Я - Тоня” и “Волк с Уолл-стрит” - Марго Робби редко публикует в социальных сетях фото личного характера. Однако на этот раз голливудская звезда решила поделиться с подписчиками свежим снимком с отдыха в Лапландии. Примечательно, что в кадре Марго не одна.

Так, в своем Instagram актриса опубликовала фото на котором позирует со своим мужем Томом Акерли, с которым тайно поженилась в декабре 2016 года. Похоже, пару не пугает северный холод, и они очень счастливы.

Напомним, что Марго Робби сыграла в исторической драме Джози Рорка “Мария — королева Шотландии“. Для роли в этом фильме актрисе пришлось измениться до неузнаваемости.

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