Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Марго Робби показала редкое фото с мужем

Комментариев: 0
Голливудская актриса Марго Робби, которая редко делится семейными фото в социальные сетях, решила нарушить собственное правило и показать свежий снимок с новогодних каникул.
Марго Робби показала редкое фото с мужем
Марго Робби показала редкое фото с мужем
Instagram

Читай также: Звезда “Танців з зірками 2018“ взбудоражила сеть откровенным фото

Звезда фильмов “Отряд самоубийц”, “Я - Тоня” и “Волк с Уолл-стрит” - Марго Робби редко публикует в социальных сетях фото личного характера. Однако на этот раз голливудская звезда решила поделиться с подписчиками свежим снимком с отдыха в Лапландии. Примечательно, что в кадре Марго не одна. 

Так, в своем Instagram актриса опубликовала фото на котором позирует со своим мужем Томом Акерли, с которым тайно поженилась в декабре 2016 года. Похоже, пару не пугает северный холод, и они очень счастливы. 

Напомним, что Марго Робби сыграла в исторической драме Джози Рорка “Мария — королева Шотландии“. Для роли в этом фильме актрисе пришлось измениться до неузнаваемости

Накануне украинская певица Оля Полякова похвасталась стройной фигурой в Майами.

Поделись:
Теги: Марго Робби, актриса, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь