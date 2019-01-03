Линдси Лохан полностью обнажилась на фото

Голливудская актриса Линдси Лохан опубликовала провокационный снимок.

Известная актриса Линдси Лохан поделилась с поклонниками полностью обнаженной фотографией.

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Провокационный черно-белый снимок звезда Голливуда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. В кадре Линдси запечатлена на четвереньках в одних лишь туфлях на шпильке и в белом парике.

Поклонники Лохан принялись активно комментировать откровенную фотографию: они называют актрису красивой и очень сексуальной.

Напомним, ранее украинская певица Тина Кароль покорила поклонников глубоким декольте.