Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Линдси Лохан полностью обнажилась на фото

Комментариев: 1
Голливудская актриса Линдси Лохан опубликовала провокационный снимок.
Линдси Лохан полностью обнажилась на фото
Линдси Лохан полностью обнажилась на фото
Getty Images

Известная актриса Линдси Лохан поделилась с поклонниками полностью обнаженной фотографией.

Читай также: Линдси Лохан похвасталась домашним борщом

Провокационный черно-белый снимок звезда Голливуда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. В кадре Линдси запечатлена на четвереньках в одних лишь туфлях на шпильке и в белом парике.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#ysl #thankyounext #playboy 🥰

Допис, поширений Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

Поклонники Лохан принялись активно комментировать откровенную фотографию: они называют актрису красивой и очень сексуальной.

Напомним, ранее украинская певица Тина Кароль покорила поклонников глубоким декольте.

Поделись:
Теги: Линдси Лохан, обнаженное фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  03.01.2019, 19:07
Оценка:  0
pусский
Bыeбy в сраку эту пердящую сучандру, блять!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь