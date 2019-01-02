Вера Брежнева показала редкое фото с двумя дочерьми

Украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками семейной фотографией.

Украинская певица Вера Брежнева, которая сейчас живет и работает в Москве, не очень любит афишировать личную жизнь. Однако в первые дни 2019 года все же решила побаловать своих поклонников.

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Так, на своей странице в социальной сети Instagram артистка опубликовала редкое фото с двумя дочерьми - 17-летней Соней и 9-летней Сарой. В подписи к снимку Вера обратилась к фанатам:

Счастливого Нового 2019 года всем! Здоровья! Гармонии! Доброты! Мира! Музыки и... любви!!!

Побольше проводить времени с любимыми людьми!

Отметим, что Вера Брежнева воспитывает двух дочерей - Соню от первого гражданского мужа Виталия Войченко и Сару от бизнесмена Михаила Кипермана. Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе, общих детей у пары нет.

Напомним, ранее украинская певица Светлана Лобода показала повзрослевшую дочь. Как сейчас выглядит семилетняя Ева, смотрите здесь.