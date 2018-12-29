Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

52-летняя Сальма Хайек поразила фигурой в купальнике

Комментариев: 0
Всемирно известная актриса Сальма Хайек похвасталась идеальной фигурой: фото.
52-летняя Сальма Хайек поразила фигурой в купальнике
52-летняя Сальма Хайек поразила фигурой в купальнике
Getty Images

52-летняя голливудская актриса Сальма Хайек показала пышные формы в купальнике.

Читай также: Сальма Хайек кардинально сменила имидж

Так, в своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала яркие фото, сделанные на пляже. На них Сальма запечатлена в черном сдельном купальнике и без макияжа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I made it to the #water !!!. Llegue al agua !!! 🌊

Допис, поширений Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#zen

Допис, поширений Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#nature #naturaleza

Допис, поширений Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Поклонники артистки принялись засыпать ее комплиментами по поводу фигуры и внешности в целом. В комментариях Сальму назвали богиней и красоткой.

Напомним, известный певец Рики Мартин в третий раз стал отцом.

Поделись:
Теги: Сальма Хайек, фото, купальник
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь