52-летняя Сальма Хайек поразила фигурой в купальнике

Всемирно известная актриса Сальма Хайек похвасталась идеальной фигурой: фото.

52-летняя голливудская актриса Сальма Хайек показала пышные формы в купальнике.

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Так, в своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала яркие фото, сделанные на пляже. На них Сальма запечатлена в черном сдельном купальнике и без макияжа.

Поклонники артистки принялись засыпать ее комплиментами по поводу фигуры и внешности в целом. В комментариях Сальму назвали богиней и красоткой.

Напомним, известный певец Рики Мартин в третий раз стал отцом.