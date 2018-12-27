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Шакира показала редкий снимок с мужем и детьми (фото)

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Колумбийская певица Шакира порадовала поклонников семейной фотографией и поздравила с праздниками.
Шакира показала редкий снимок с мужем и детьми
Шакира показала редкий снимок с мужем и детьми
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Известная колумбийская певица Шакира, которая недавно попала в неприятную ситуацию с испанскими властями, опубликовала редкое семейное фото. 41-летняя артистка поделилась снимком, на котором запечатлена с мужем и детьми, и поздравила своих поклонников с праздниками. 

В кадре Шакира позирует в объятиях 31-летнего возлюбленного Жерара Пике и их сыновьями – пятилетним Миланом и трехлетним Сашей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felices fiestas! Happy holidays! Shak

Публикация от Shakira (@shakira)

Счастливых праздников! – лаконично подписала фото звезда. 

В комментариях поклонники певицы также поздравили ее с праздниками и написали сотни комплиментов в адрес звездной семьи. 

Ранее Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем.

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Теги: Шакира, фото, певица
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