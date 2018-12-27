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Недавно родившая Регина Тодоренко показала фото без макияжа

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Украинская ведущая Регина Тодоренко, которая недавно впервые стала мамой, показала, как выглядит сейчас.
Недавно родившая Регина Тодоренко показала фото без макияжа
Недавно родившая Регина Тодоренко показала фото без макияжа
instagram.com/reginatodorenko

Экс-ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко, которая менее месяца назад впервые стала мамой, поразила поклонников естественной красотой.

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Снимок, на котором ведущая запечатлена без макияжа, она опубликовала в своих InstaStories. Вот как Регина Тодоренко выглядит после родов, воспитывая малыша:

Недавно родившая Регина Тодоренко показала фото без макияжа
Недавно родившая Регина Тодоренко показала фото без макияжа
instagram.com/reginatodorenko

К слову, Тодоренко решила не сидеть в декрете и спустя 2 недели после родов продолжила работать над своим шоу "Пятница с Региной". Известно, что малыша ведущей и ее мужу Владу Топалову помогает воспитывать няня.

Ранее мы показывали, что Влад Топалов подарил Регине Тодоренко на рождение сына.

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Теги: Регина Тодоренко, фото, без макияжа
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  27.12.2018, 15:31
Оценка:  0
pусский
Я рожденственски пёрнул, мои маленькие саложрущие друзья, всем вам счастья в предстоящих половых сношениях с США и МВФ! С Рождеством вас, педриллки!
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