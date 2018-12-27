Недавно родившая Регина Тодоренко показала фото без макияжа
Украинская ведущая Регина Тодоренко, которая недавно впервые стала мамой, показала, как выглядит сейчас.
Экс-ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко, которая менее месяца назад впервые стала мамой, поразила поклонников естественной красотой.
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Снимок, на котором ведущая запечатлена без макияжа, она опубликовала в своих InstaStories. Вот как Регина Тодоренко выглядит после родов, воспитывая малыша:
К слову, Тодоренко решила не сидеть в декрете и спустя 2 недели после родов продолжила работать над своим шоу "Пятница с Региной". Известно, что малыша ведущей и ее мужу Владу Топалову помогает воспитывать няня.
Ранее мы показывали, что Влад Топалов подарил Регине Тодоренко на рождение сына.
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