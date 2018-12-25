Потап снова пошутил над Тиной Кароль

Пост украинского рэпера в Instagram некоторым поклонникам показался провокационным и знаком того, что у него и Тины Кароль случился конфликт.

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В последнее время отношения Потапа и Тины Кароль неоднозначны и вызывают у поклонников массу вопросов. Постоянные шутки, двузначные намеки, которые можно увидеть на съемках совместных проектов заставляют думать, что между ними в очередной раз произошел конфликт.

В своем Instagram Потап опубликовал кадр, на котором Вера Кекелия пародирует Тину Кароль. На первый взгляд ничего особенного, но в комментарии к фото Потап намекнул, что Тина может обидеться.

Шикарная пародия на Тину от Веры Кекелия, пока в этой стране можно шутить друг над другом и не обижаться - мы выживем, - написал рэпер.

Ранее мы говорили о том, что Потап объяснил, почему не начинает сольную карьеру.