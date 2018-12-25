Тина Кароль без макияжа поразила Сеть (фото)

Певица сфотографировалась с поклонниками в аэропорту Борисполь.

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Поклонники встретили Тину Кароль в международном аэропорту Борисполь. Фаны попросили певицу сделать совместные фото, а затем выложили их в Сеть. Снимки опубликованы в Instagram.

Несмотря на усталость, а также на отсутствие макияжа и укладки, по мнению поклонников, певица выглядит хорошо. Читатели отметили молодость исполнительницы такими комментариями: “Как будто 18 лет, очень молодо выглядит Тиночка“, “Большеглазая красавица“.

Ранее сообщалось о том, что Тина Кароль назвала мужчину своей мечты.