Регина Тодоренко провела экскурсию для известных девушек по родильному залу
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О своих родах и новорожденном ребенке Регина все еще ничего не рассказывает. На днях она показала в Instagram только видео, о том, что ей сейчас помогают родители.
В новом выпуске шоу “Пятница с Региной“ Тодоренко пообщалась с известными девушками и затем устроила им экскурсию по родильному залу. Регина вместе со своей коллегой по шоу “Орел и Решка“ Петром Романовым в шуточной форме инсценировали схватки и показали, как должны проходить роды. В своей программе она поговорила с Галич, Вилковой, Миногаровой, Дакотой о беременности и о том, готовы ли они к детям.
На своей странице Топалов показал жену и ребенка в машине, где, кажется, назвал его имя. После такого долгого молчания после родов еще 5 декабря, большинство подписчиков ждут новостей и больше фотографий от пары.
Ребята , дорогие наши, мы благодарим вас за терпение и уважение к нашему самому прекрасному событию в мире. Большинство из вас привыкли, что все артисты сразу выставляют на показ свою личную жизнь. Мы с Владиславом Михайловичем мыслим немного по-другому и очень трепетно относимся к тому, что происходит между нами. Поэтому лишний раз боимся громко кричать о своей любви. Уверена , многие, особенно те, кто уже стал родителями, поймут нас правильно. 5-го декабря свершилось большое чудо - в нашу жизнь пришёл новый ЧЕЛОВЕК. К этому событию мой муж написал для меня песню #ОРЕЛИЛИРЕШКА . ❤️❤️❤️Благодарю тебя, любимый @vladtopalovofficial ! Как только я её услышала , сразу же взялась за создание клипа!!! Чтобы много не писать , пусть за нас скажет наша песня и маленькая, но уже такая грандиозная история 🙏🏻 ССЫЛКА на полное видео в профиле #регинатодоренко #регинапутешественница🌎🌏🌍 #владтопалов Режиссер - @richlazarus #орелирешка
Ранее мы говорили о том, что Влад Топалов подарил жене на рождение сына.
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