Регина Тодоренко провела экскурсию для известных девушек по родильному залу

В новом выпуске шоу "Пятница с Региной" Тодоренко устроила экскурсию по родильному залу.

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О своих родах и новорожденном ребенке Регина все еще ничего не рассказывает. На днях она показала в Instagram только видео, о том, что ей сейчас помогают родители.

В новом выпуске шоу “Пятница с Региной“ Тодоренко пообщалась с известными девушками и затем устроила им экскурсию по родильному залу. Регина вместе со своей коллегой по шоу “Орел и Решка“ Петром Романовым в шуточной форме инсценировали схватки и показали, как должны проходить роды. В своей программе она поговорила с Галич, Вилковой, Миногаровой, Дакотой о беременности и о том, готовы ли они к детям.

На своей странице Топалов показал жену и ребенка в машине, где, кажется, назвал его имя. После такого долгого молчания после родов еще 5 декабря, большинство подписчиков ждут новостей и больше фотографий от пары.

Ранее мы говорили о том, что Влад Топалов подарил жене на рождение сына.