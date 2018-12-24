Дочь Ани Лорак встретит Новый год без отца
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Вчера в Киеве состоялось первое судебное заседание по бракоразводному процессу известной певицы украинского происхождения Ани Лорак и ее мужа, турка, Мурата Налчаджиоглу. На заседание пара не явилась, интересы супругов защищали нанятые адвокаты.
Тем временем Ани Лорак, проживающая и работающая в Москве, выложила фото с дочерью возле украшенной новогодней елки. На данный момент певица участвует в российском шоу Голос.
Мы нарядили елочку. Значит, скоро будет Новый Год - подписала фотографию звезда
В свою очередь Мурат Налчаджиоглу находится в Киеве, где занимается бизнесом. Общаться с дочерью мужчина может только по Скайпу.
Ранее сообщалось об истории любви Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу.
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