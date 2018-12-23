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Наоми Кэмпбелл показала, как выглядит без парика

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Известная супермодель удивила поклонников своей откровенностью.
Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл
instagram.com/naomi

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У 48-летней звезды около 6 миллионов подписчиков в Инстаграм. Супермодель впервые опубликовала фото без парика. Ранее проблемы с волосами можно было увидеть только на фото папарацци. О том, что Наоми Кэмпбелл носит парики стало известно в 2000-х. В 2017 году модель рассказала, что причина выпадения волос – тугие плетения.

Звезда удивила поклонников своей откровенностью и не постеснялась показать редеющие пряди волос. Подписчики отметили, что супермодель дает пример того, что женщинам не надо стесняться естественных проблем.

Ранее мы говорили о том, что Энрике Иглесиас показал трогательное видео с дочкой.

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Теги: Наоми Кэмпбелл, супермодель, известная модель
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