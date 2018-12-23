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"Счастье есть": Лилия Ребрик тепло поздравила мужа с годовщиной

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Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик и хореограф Андрей Дикий отмечают медную свадьбу.
Лилия Ребрик и Андрей Дикий отмечают медную свадьбу
Лилия Ребрик и Андрей Дикий отмечают медную свадьбу
instagram.com/liliia.rebrik/

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Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, недавно примерившая образ Дейенерис Таргариен из сериала “Игра престолов“, в браке уже семь лет. Сегодня, 23 декабря, звезда отмечает годовщину совместной жизни с хореографом Андреем Диким. Вот какой пост разместила Ребрик в Instagram: 

Семь лет нашей дикой семейке. Медная свадьба. Я не помню, когда ты впервые взял меня за руку, поскольку это было в момент танца, но очень хорошо помню, когда точно почувствовала желание, чтобы ты держал мою руку всегда, – написала ведущая. 

Напомним, что в апреле этого года Лилия Ребрик родила второго ребенка. Вместе пара воспитывает очаровательных дочерей – Диану и Полину.  

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Теги: Лилия Ребрик, Андрей Дикий, годовщина, ведущая
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