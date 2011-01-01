Совершилось! Мика Ньютон официально вышла замуж (фото)

Избранником украинской певицы Мики Ньютон стал американец Крис Сааведра.

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О том, что украинская певица Мика Ньютон, которая призналась, что не хочет появляться в украинской прессе, собралась замуж, стало известно еще в 2017 году. И только к концу 2018 года свадьба артистки состоялась. Чьей женой стала представительница Украины на Евровидении-2011, знает Ivona.

Свадьба Мики состоялась 22 декабря в Mission Inn Hotel & Spa в Калифорнии. Избранником украинки, переехавшей в США, стал американец Крис Сааведра - владелец актерского агентства, в котором работает сама Ньютон.

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На торжестве присутствовали близкие друзья невесты из Украины, которые в своих соцсетях делились первыми фотографиями с роскошного события.

Мы так много раз представляли, как это будет... Ты всегда мечтала о волшебной сказке. А получилось даже лучше! Будь бесконечно любима и счастлива, моя дорогая девочка. Рада за тебя сильно-сильно, – написала ведущая Татьяна Терехова в Instagram.

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Напомним, что ранее солистка группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева призналась, когда у них с Дантесом будут дети.