В сети обсуждают откровенный образ Ани Лорак (фото)

Украинская певица Ани Лорак вызвала ажиотаж в социальной сети новым снимком.

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Известная украинская певица Ани Лорак, которая накануне официально заявила о разводе с Муратом Налчаджиоглу, опубликовала яркий снимок, вызвавший восторг у фанатов. На фото Лорак запечатлена в достаточно откровенном наряде, который многие пользователи Instagram сравнили с образом восточной богини.

Фотографию Ани Лорак оставила без подписи, зато ее поклонники не скупились на комплименты: “Необыкновенное фото, будто богиня Земли. Очень красиво“, “Красиво, богато, шикарно, обворожительно“. “Вы такая настоящая и очень красивая“, “Клеапатра“, “Божественно!“.

Напомним, что ранее муж Ани Лорак отреагировал на новость об их разводе.