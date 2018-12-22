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В сети обсуждают откровенный образ Ани Лорак (фото)

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Украинская певица Ани Лорак вызвала ажиотаж в социальной сети новым снимком.
В сети обсуждают откровенный образ Ани Лорак
В сети обсуждают откровенный образ Ани Лорак
instagram.com/anilorak/

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Известная украинская певица Ани Лорак, которая накануне официально заявила о разводе с Муратом Налчаджиоглу, опубликовала яркий снимок, вызвавший восторг у фанатов. На фото Лорак запечатлена в достаточно откровенном наряде, который многие пользователи Instagram сравнили с образом восточной богини. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Фотографию Ани Лорак оставила без подписи, зато ее поклонники не скупились на комплименты: “Необыкновенное фото, будто богиня Земли. Очень красиво“, “Красиво, богато, шикарно, обворожительно“. “Вы такая настоящая и очень красивая“, “Клеапатра“, “Божественно!“. 

Напомним, что ранее муж Ани Лорак отреагировал на новость об их разводе.

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Теги: Ани Лорак, фото, новости
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