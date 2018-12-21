"Новый состав ВиаГры": Соня Плакидюк заинтриговала неожиданным фото

Соня Плакидюк, Маша Ефросинина и Анна Гресь взорвали сеть совместным снимком.

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Известный украинский фотограф и судья шоу “Топ-модель по-украински” Соня Плакидюк на своей странице в Instagram поделилась неожиданным фото, которое поразило подписчиков девушки.

На снимке Соня позирует с популярной ведущей Машей Ефросининой, которая недавно озвучила впечатляющую сумму, которую ей предлагали за секс, и актрисой Анной Гресь.

У нас тут случайно получился великолепный #новыйсоставВиаГры. Ну разве мы не пупсики, а?, - шуточно подписала фото Плакидюк.

Подписчики Плакидюк оценили шутку, модного фотографа и отметили, что такой состав знаменитого трио им по душе. “Невероятно, мои три любимые девушки на одном фото! Вы действительно замечательно смотритесь! Шутки-шутками, но я бы пришел на концерт вашего трио“, - написал один из пользователей Instagram.

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