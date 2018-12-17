Ольга Сумская показала редкое фото с мамой

Народная артистка Украины Ольга Сумская поделилась с поклонниками семейным фото.

Известная украинская актриса Ольга Сумская показала редкое фото со своей мамой - заслуженной артисткой УССР Анной Ивановной Опанасенко-Сумской.

Снимком знаменитая актриса поделилась со своими поклонниками в социальной сети Instagram с такой подписью:

Зібрались з Ганною Іванівною на свято зіркових матусь.

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Подписчики Сумской отметили, что 85-летняя Анна выглядит потрясающе, а Ольга очень похожа на свою талантливую маму.

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