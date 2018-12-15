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Даша Астафьева обнажилась ради рекламы духов

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Украинская певица и актриса Даша Астафьева снялась в пикантной фотосессии: как это выглядит.
Даша Астафьева обнажилась ради рекламы духов
Даша Астафьева обнажилась ради рекламы духов
instagram.com/da_astafieva

Певица и актриса Даша Астафьева, которая по праву считается главной украинской секс-бомбой, снялась в откровенной фотосессии.

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В своем Instagram-аккаунте женщина опубликовала пикантные кадры, на которых она запечатлена обнаженной, но прикрытой нюдовой накидкой. В таком образе Даша позировала для рекламы духов.

Фотографом стала Соня Плакидюк, которая постоянно снимает украинских звезд и является членом жюри реалити "Топ-модель по-украински".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аромат и Музыка всегда возвращают меня в самые незабываемые моменты.. Именно поэтому, я хотела связать с ними свою жизнь. Сегодня я открываю тайну для вас, знакомлю с неповторимыми историями #AttarCollection - восточной мудростью и изысканным характером. Знакомство, которое всегда сделает шаг навстречу раньше , чем Вы, которое станет фатальным в вашей жизни раз и навсегда... @attarcollection_ua @arabian_perfumes_ua Photo @moi_sofism Mua @mogila_tatiana Hair @yarotskiy_denis Style @sipigina

Допис, поширений Даша Астафьева (@da_astafieva)

Напомним, 41-летняя Лив Тайлер снялась в эротической фотосессии. Что из этого получилось, смотрите здесь.

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Теги: Даша Астафьева, фото, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  17.12.2018, 16:38
Оценка:  0
pусский
А почему пахнет немытой пиздой, что за духи вонючие?
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