Даша Астафьева обнажилась ради рекламы духов

Украинская певица и актриса Даша Астафьева снялась в пикантной фотосессии: как это выглядит.

Певица и актриса Даша Астафьева, которая по праву считается главной украинской секс-бомбой, снялась в откровенной фотосессии.

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В своем Instagram-аккаунте женщина опубликовала пикантные кадры, на которых она запечатлена обнаженной, но прикрытой нюдовой накидкой. В таком образе Даша позировала для рекламы духов.

Фотографом стала Соня Плакидюк, которая постоянно снимает украинских звезд и является членом жюри реалити "Топ-модель по-украински".

Напомним, 41-летняя Лив Тайлер снялась в эротической фотосессии. Что из этого получилось, смотрите здесь.