Даша Астафьева обнажилась ради рекламы духов
Певица и актриса Даша Астафьева, которая по праву считается главной украинской секс-бомбой, снялась в откровенной фотосессии.
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В своем Instagram-аккаунте женщина опубликовала пикантные кадры, на которых она запечатлена обнаженной, но прикрытой нюдовой накидкой. В таком образе Даша позировала для рекламы духов.
Фотографом стала Соня Плакидюк, которая постоянно снимает украинских звезд и является членом жюри реалити "Топ-модель по-украински".
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