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Настя Каменских поразила кардинальной сменой имиджа (фото)

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Украинская звезда Настя Каменских стала блондинкой!
Настя Каменских поразила кардинальной сменой имиджа
Настя Каменских поразила кардинальной сменой имиджа
instagram.com/kamenskux/

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Популярная украинская певица и судья шоу “Х-фактор” - Настя Каменских, которая стала певицей года по версии M1 Music Awards-2018, не перестает удивлять своих поклонников новыми образами. На этот раз артистка стала блондинкой. 

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В новом эфире проекта “Х-фактор” 31-летняя Каменских появилась в коротком платье с перьями и откровенным декольте. Но в восторг зрителей и коллег Насти вызвал не наряд, а парик. Каменских блистала с очень длинными высветленными волосами, которые, как отметили фанаты певицы, ей очень идут. Андрей Данилко даже признался, что не узнал звезду, когда зашел к ней в гримерку. 

instagram.com/kamenskux/

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К слову, в предыдущем эфире песенного шоу NK появилась с короткими выпрямленными волосами естественного темного цвета.

Накануне ведущая Лилия Ребрик примерила образ главной героини "Игры престолов".

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Теги: Настя Каменских, сменила имидж, фото
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