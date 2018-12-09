Настя Каменских поразила кардинальной сменой имиджа (фото)

Украинская звезда Настя Каменских стала блондинкой!

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Популярная украинская певица и судья шоу “Х-фактор” - Настя Каменских, которая стала певицей года по версии M1 Music Awards-2018, не перестает удивлять своих поклонников новыми образами. На этот раз артистка стала блондинкой.

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В новом эфире проекта “Х-фактор” 31-летняя Каменских появилась в коротком платье с перьями и откровенным декольте. Но в восторг зрителей и коллег Насти вызвал не наряд, а парик. Каменских блистала с очень длинными высветленными волосами, которые, как отметили фанаты певицы, ей очень идут. Андрей Данилко даже признался, что не узнал звезду, когда зашел к ней в гримерку.

instagram.com/kamenskux/

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К слову, в предыдущем эфире песенного шоу NK появилась с короткими выпрямленными волосами естественного темного цвета.

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