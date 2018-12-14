Анну Седакову раскритиковали за оголенную грудь: фото

Украинская певица Анна Седокова опубликовала откровенный снимок без одежды.

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Известная украинская певица Анна Седакова, которой 16 декабря исполняется 36 лет, часто публикует откровенные фото на своей странице в Instagram. На этот раз артистка нарвалась на волну критики со стороны фанатов из-за слишком откровенного снимка.

На днях экс-солистка “ВИА Гры“ поделилась провокационным фото, где позирует, высунув язык, без белья и в солнцезащитных очках.

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Подписчики Седаковой высказали свое недовольство, назвав кадр пошлым и вульгарным. “Для мамы троих детей как-то вульгарно!“, “Как пошло! Некрасиво и вульгарно. У тебя ведь три ребенка, задумайся!“, “Мерзковато“, – критикуют певицу пользователи Instagram.

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