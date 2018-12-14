Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Анну Седакову раскритиковали за оголенную грудь: фото

Комментариев: 3
Украинская певица Анна Седокова опубликовала откровенный снимок без одежды.
Анну Седакову раскритиковали за оголенную грудь
Анну Седакову раскритиковали за оголенную грудь
Instagram

Читай также: "Мне всегда хотелось свободы": Оля Фреймут шокировала поклонников признанием

Известная украинская певица Анна Седакова, которой 16 декабря исполняется 36 лет, часто публикует откровенные фото на своей странице в Instagram. На этот раз артистка нарвалась на волну критики со стороны фанатов из-за слишком откровенного снимка. 

На днях экс-солистка “ВИА Гры“ поделилась провокационным фото, где позирует, высунув язык, без белья и в солнцезащитных очках.

Читай также: Киру Найтли наградили орденом Британской империи (фото)

Подписчики Седаковой высказали свое недовольство, назвав кадр пошлым и вульгарным. “Для мамы троих детей как-то вульгарно!“, “Как пошло! Некрасиво и вульгарно. У тебя ведь три ребенка, задумайся!“, “Мерзковато“, – критикуют певицу пользователи Instagram. 

Ранее стало известно, что дисквалифицированная "Мисс Украина 2018" Вероника Дидусенко выходит замуж за украинского бизнесмена.

Поделись:
Теги: Анна Седакова, фото, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  16.12.2018, 14:13
Оценка:  -1
гость
Если грудь хорошая - почему бы не показать? Потом уже поздно будет.
гость  (аноним)  16.12.2018, 12:57
Оценка:  0
гость
Ничего красивого..Пошлятина 100%...А вульгарность и пошлость никогда на была в цене..! Сиськи, попы, силиконы, губы до носа.... Тошнит от всего этого уже...
гость  (аноним)  16.12.2018, 12:45
Оценка:  +1
гость
никого аня не слушай, как нравится так и ходи.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь