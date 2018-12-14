Анну Седакову раскритиковали за оголенную грудь: фото
Читай также: "Мне всегда хотелось свободы": Оля Фреймут шокировала поклонников признанием
Известная украинская певица Анна Седакова, которой 16 декабря исполняется 36 лет, часто публикует откровенные фото на своей странице в Instagram. На этот раз артистка нарвалась на волну критики со стороны фанатов из-за слишком откровенного снимка.
На днях экс-солистка “ВИА Гры“ поделилась провокационным фото, где позирует, высунув язык, без белья и в солнцезащитных очках.
Читай также: Киру Найтли наградили орденом Британской империи (фото)
Подписчики Седаковой высказали свое недовольство, назвав кадр пошлым и вульгарным. “Для мамы троих детей как-то вульгарно!“, “Как пошло! Некрасиво и вульгарно. У тебя ведь три ребенка, задумайся!“, “Мерзковато“, – критикуют певицу пользователи Instagram.
Ранее стало известно, что дисквалифицированная "Мисс Украина 2018" Вероника Дидусенко выходит замуж за украинского бизнесмена.
Полная версия правил